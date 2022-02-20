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HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika

HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

20.02.2022 10:06

ŞİŞLİ'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konulmasını protesto etti.

ŞİŞLİ'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konulmasını protesto etti.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, başörtüsü yasağını protesto eden Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma (MAZLUMDER) üyeleri, Şişli'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup üyeleri, 'Başörtüsü Kimliğimizdir yasaklanamaz' yazılı pankart açtı. Ellerinde Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan grup üyeleri sloganlar atarak eylem yaptı.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya 'Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağı, başörtüsü zulmü münferit bir vaka olarak görülmemelidir. Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür. Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal 'Hindistan her şeyden önce yüzlerce yıl İslam toprağı olarak varlığını sürdürmüş ve Müslümanların oraya çok ciddi değerler kattığı bir toprak. Bunu göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş olarak ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır" dedi.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika


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