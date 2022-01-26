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Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor - Son Dakika

Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor

26.01.2022 12:05
Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor

Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyor.

Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyor.

Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nın 73'ncü yılını korona virüs salgınına rağmen törenlerle kutluyor. Korona virüs salgını nedeniyle törene yalnızca 5 bin kişinin izleyici olarak katılmasına izin verildi. Hindistan'da pandemi nedeniyle turistlerin katılımına izin verilmeyen tören alanına 2 doz aşısını yaptırmış olan yetişkinler ile 1 doz aşı yaptırmış 15 yaşından büyüklerin girişine izin verileceği kaydedildi.

Sabahın erken saatlerinde başkent Yeni Delhi'nin Rajpath Bulvarı'nda ülke marşının okunmasıyla başlayan tören kapsamında Cumhurbaşkanı Ram Nart Kovind geçit törenini selamladı. Askeri geçit töreni kapsamında Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 75 uçak ve helikopterlerinin gerçekleştirdiği gösteri uçuşları dakikalarca alkışlandı. Renkli kıyafetleri ile törene özel olarak hazırlanan dansçılar birbirinden özel 480 gösteri gerçekleştirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Hepinize mutlu bir Cumhuriyet Bayramı diliyorum" dedi.

(İHA)

Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor
Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor
Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor
Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor

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Koronavirüs, Yeni Delhi, Cumhuriyet, India, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hindistan, Cumhuriyet Bayramının 73'ncü yılını kutluyor - Son Dakika
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