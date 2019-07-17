Hindistan'da arazi kavgası: 9 ölü, 4 yaralı
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir köyde çıkan arazi kavgasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:52 Kaynak: AA
'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir köyde çıkan arazi kavgasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Eyalet emniyet yetkilileri, Sonbhadra kentine bağlı bir köyde muhtar ve çalışanlarıyla bir grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktığını açıkladı.
Muhtar Yagya Dutt'un devletten aldığı araziye çalışanlarıyla girmeye çalıştığı ancak arazinin kendilerine ait olduğunu ileri süren grubun engellemesiyle karşılaştığı, muhtar ve çalışanlarının direnen grubun üyelerine ateş açtığı vurgulandı. Polis
olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
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