Hindistan'da bir siyasetçinin "kamu malına zarar verenlere" "köpek" benzetmesi tepki çekti - Son Dakika
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Hindistan'da bir siyasetçinin "kamu malına zarar verenlere" "köpek" benzetmesi tepki çekti

10 dakika önce

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal eyalet başkanı Dilip Goş'un kamu mallarına zarar veren kişiler için "köpekler gibi vuruldu" ifadesi tepkilere yol açtı.

Hindistan'da bir siyasetçinin

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal eyalet başkanı Dilip Goş'un kamu mallarına zarar veren kişiler için "köpekler gibi vuruldu" ifadesi tepkilere yol açtı.

Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal'in Nadia bölgesinde halka açık bir toplantıya katılan Goş, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik sonrası yaşanan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Goş, kamu malına zarar verenlere ateş açılmasına ve lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile müdahaleye izin vermediği için eyalet Başbakanı Mamata Banerji'yi eleştirerek, "Uttar Pradeş, Assam ve Karnataka eyaletlerinde hükümetimiz (Kamu malına zarar verenleri) bu kişileri köpekler gibi vurdu." dedi.

Uttar Pradeş, Assam ve Karnataka eyaletlerindeki hükümetlerin "anti-ulusal unsurlara (Yasa karşıtı protestolarda devlet malına zarar verenler)" ateş açarak doğru şeyi yaptığını ifade eden Goş, kamu malına zarar veren ve kundaklama yapanların diğer eyaletlerdeki gibi vurulacağını dile getirdi.

Goş'un açıklaması, aralarında siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi tarafından eleştirildi.

Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) Karnataka eyalet meclisi üyesi Dineş Gundu Rao, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Goş'un açıklamalarına tepki göstererek, kullandığı dilin bir zorbanın dili olduğunu belirtti.

Goş'a, kendi partisinden de tepki gösterildi

Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Babül Supriyo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyalet başkanının açıklamalarının sorumsuzca olduğunu nitelendirerek, "BJP'nin Dilip Goş'un söyledikleriyle bir ilgisi yok." diye konuştu.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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