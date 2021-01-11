Hindistan'da kuş gribi salgını 9 eyalete yayıldı - Son Dakika

Hindistan'da kuş gribi salgını 9 eyalete yayıldı

11.01.2021 14:17
Hindistan'da kuş gribi salgını 9 eyalete yayıldı, System.String[]

YENİ Hindistan'da baş gösteren kuş gribi salgınının (H5N8) ülkenin 9 eyaletine yayıldığı bildirildi.

YENİ Hindistan'da baş gösteren kuş gribi salgınının (H5N8) ülkenin 9 eyaletine yayıldığı bildirildi.

Balıkçılık, Hayvancılık ve Sütçülük Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk olarak 5 eyalette görülen ve ülke genelinde salgın alarmı verilmesine yol açan H5N8 vakalarının 4 eyalete daha sıçradığı belirtildi.

Salgının Delhi, Maharaştra, Kerala, Rajasthan, Madhya Pradeş, Himaçal Pradeş, Haryana, Gucerat ve Uttar Pradeş eyaletlerinde görüldüğü kaydedildi.

Hint hükümeti salgından etkilenen bölgeleri yakından takip etmek amacıyla ekip oluşturdu.

Maharashtra eyalet yönetimine bağlı Maharaştra Hayvan Yetiştiriciliği Birimi üst düzey yetkililerinden Dr. Chandel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Parbhani kentindeki kanatlı hayvanlardan alınan örneklerin laboratuvarlarda incelenmesi sonucu kentte salgının saptandığını ifade etti.

Chandel, Maharaştra'da şimdiye kadar tek bir yerde salgın görüldüğünü belirtti.

Delhi Hayvan Yetiştiriciliği Birimi Direktörü Dr. Rakesh Singh de ölü kuşlardan alınan örneklerden 8'inde H5N8'e rastlandığını söyledi.

Bu arada Delhili yetkililer, salgının yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında Ghazipur tavuk halini 10 günlüğüne kapattı.

Başkent Yeni Delhi'de salgınla mücadele için birçok park kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Nüfusun 114 milyonla oldukça yüksek olduğu Delhi ve Maharaştra'da ise yetkililerin salgını önlemek için binlerce kanatlı hayvanı itlaf ederek ilave tedbirler alması bekleniyor.

Diğer yandan Balıkçılık, Hayvancılık ve Sütçülük Bakanlığının H5N8 vakalarının ülkede toplamda 9 eyalette görüldüğünü açıklamasına rağmen Hindistan genelinde yapılan H5N8 testleri, salgının 9 eyaletin dışında da görüldüğünü ortaya koydu.

Hindistan'ın 5 eyaletinde H5N8 vakalarının görülmesinin ardından virüsün yayılmasının önüne geçmek için çok sayıda yabani kaz, karga ve ördeğin yanı sıra on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Madhya Pradeş'te son günlerde yüzlerce karga, Hint balıkçıl kuşu ve güvercin telef olmuştu. Eyaletin bazı bölgelerinde ise yumurta satışı yasaklanmıştı.

Ülkede daha önce Haryana eyaleti yetkilileri, eyalette salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıklamıştı.

Himaçal Pradeş eyaletinde de 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti.

Balıkçılık, Maharaştra, Kuş Gribi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da kuş gribi salgını 9 eyalete yayıldı - Son Dakika


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