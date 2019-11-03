Son Dakika Haberleri: Hindistan'da muhalefet liderinin telefonunu İsrailli yazılım şirketi hackledi
Son Dakika Dünya Hindistan'da muhalefet liderinin telefonunu İsrailli yazılım şirketi hackledi

Hindistan'da muhalefet liderinin telefonunu İsrailli yazılım şirketi hackledi

7 saat önce

Hindistan'da ana muhalefet partisi genel sekreteri Priyanka Ghandi Vadra'nın telefonunun İsrailli siber gözetim şirketi NSO Group tarafından izlendiği ortaya çıktı

Hindistan'da muhalefet liderinin telefonunu İsrailli yazılım şirketi hackledi, System.String[]

Hindistan'da ana muhalefet partisi Genel Sekreteri Priyanka Ghandi Vadra'nın telefonunun İsrailli siber gözetim şirketi NSO Group tarafından izlendiği ortaya çıktı.


Hindistan Milli Kongresi Partisi üyesi Randeep Surjewala, pazar günü yaptığı açıklamada, "WhatsApp, telefonları hacklenen kişilere mesaj gönderdiği sırada böyle bir mesaj Priyanka Gandhi Vadra'ya da ulaştı." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:39 
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