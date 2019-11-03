Hindistan'da muhalefet liderinin telefonunu İsrailli yazılım şirketi hackledi

Hindistan'da ana muhalefet partisi Genel Sekreteri Priyanka Ghandi Vadra'nın telefonunun İsrailli siber gözetim şirketi NSO Group tarafından izlendiği ortaya çıktı.



Hindistan Milli Kongresi Partisi üyesi Randeep Surjewala, pazar günü yaptığı açıklamada, "WhatsApp, telefonları hacklenen kişilere mesaj gönderdiği sırada böyle bir mesaj Priyanka Gandhi Vadra'ya da ulaştı." dedi.