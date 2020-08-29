Hindistan'da muhalefetten tartışmaların odağındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e 2'nci mektup - Son Dakika

Hindistan'da muhalefetten tartışmaların odağındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e 2'nci mektup

Hindistan'da muhalefet, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için tartışmaların odağındaki Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e 2'nci bir mektup göndererek, şirketin Hindistan'daki üst düzey...

Hindistan'da muhalefetten tartışmaların odağındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e 2'nci mektup, System.String[]

Hindistan'da muhalefet, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için tartışmaların odağındaki Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e 2'nci bir mektup göndererek, şirketin Hindistan'daki üst düzey yetkilileriyle ilgili ne tür adımların atılacağının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Hint basınındaki haberlere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) 13 gün içerisindeki 2'nci mektubu Time Dergisi'nin 27 Ağustos'taki haberinin ardından geldi.

INC Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından Zuckerberg'e gönderilen mektupta Time Dergisi'ne atıf yapılarak, BJP ile Facebook'un Hindistan'daki yetkililerinin arasında "karşılıklı çıkar" ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Mektupta, INC'nin 17 Ağustos'taki ilk mektubunda "Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulmasının" talep edildiği hatırlatılarak, söz konusu kişilere yönelik ne tür adımların atılacağına dair detayların kendileriyle paylaşılması istendi.

Bununla birlikte INC'nin eski lideri Rahul Gandhi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Time Dergisi'nin BJP ile WhatsApp arasındaki bağı ortaya çıkardığını belirtti.

"Facebook yetkilisi BJP adına çalıştı" iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Facebook'un Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına dair haberi, ülkede tartışma konusu olmayı sürdürürken benzer nitelikte bir haberde Time Dergisi'nde yer aldı.

Dergide yer alan habere göre, Avaaz isimli STK'nin eski bir çalışanı Alaphia Zoyab, geçen sene temmuzda Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yöneticilerinden Shivnath Thukral ile aralarında Assam eyaletinden BJP'li milletvekili Shiladitya Dev'in nefret söylemi içeren yorumunun da bulunduğu 180 içeriğin kaldırılmasına ilişkin görüntülü bir toplantı yaptı.

Zoyab, Thukral'ın daha önemli işleri olduğu gerekçesiyle toplantıyı terk ettiğini kaydederken, Avaaz'ın söz konusu içerikleri Facebook'a şikayet etmesine rağmen BJP'li vekilin nefret söylemi içeren yorumu 1 yıldan uzun bir süredir kaldırılmadı.

Öte yandan haberde, Thukral'ın geçmişte BJP adına faaliyetlerde bulunduğu ve BJP'nin 2014'teki genel seçim kampanyasına destek olmak için parti liderleriyle birlikte çalıştığı iddia edildi.

"WhatsApp Pay" faktörü

Çin'in ardından dünyanın en kalabalık 2'nci nüfusuna sahip Hindistan'da sosyal medya platformları ülke siyaseti için giderek daha önemli hale dönüştü.

Nisanda Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da, 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Bununla birlikte yaklaşık 400 milyon Hintli de Facebook'un mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ı kullanıyor.

İlk mektup 17 Ağustos'ta

Facebook India'nın Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ajit Mohan, 22 Ağustos'ta konuyla ilgili açıklamasında, şirketin taraflı davrandığına ilişkin iddiaları ciddiye aldıklarını, nefret ve fanatikliğin her türlüsünü kınadıklarını belirterek "Topluluk Standartlarını ihlal ettiğinde Hindistan'da kamuya mal olmuş kişilerin paylaştığı içeriği çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

INC'den Şaşi Taror'un başkanlık ettiği komite, 2 Eylül'de Facebook temsilcilerini vatandaşların haklarının korunması ve sosyal medya platformlarının yanlış kullanılmasının önlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için çağırmıştı.

INC Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından 17 Ağustos'ta Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderilen mektupta, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve operasyonlarının soruşturulması talep edilmişti.

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ'nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu vurgulanan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Mark Zuckerberg, Hindistan, Facebook, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 23:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da muhalefetten tartışmaların odağındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e 2'nci mektup - Son Dakika

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