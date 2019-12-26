Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal'de muhalif eyalet Başbakanı Mamata Banerji, yasa karşıtı gösterilerini sürdürdü.

Banerji, başkent Kalküta'da yüzlerce kişinin katıldığı gösteride yaptığı konuşmada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimini uyararak, BJP'nin "ateşle oynadığını" dile getirdi.

Protestolara katılan öğrencilerden kimseden korkmamalarını isteyen Banerji, "Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik ve Ulusal Vatandaşlık Sicili'ni (NRC) protesto eden Jamia Millia Islamia, Hint Teknoloji Enstitüsü Kanpur ve diğer üniversitelerdeki öğrencilerle dayanışmamızı ifade ediyoruz." dedi.

Banerji, yasa geri çekilene kadar eyaletindeki barışçıl gösterilerin devam edeceğini kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinden Assam'da, Tüm Assam Öğrenci Birliği (AASU) öncülüğünde başkent Guvahati'de ve Udalguri bölgesinde yasa karşıtı eylem düzenlendi.

Aralarında Hindistan Komünist Partisi'nin de bulunduğu 5 sol parti, 1 ila 7 Ocak'ta ülke genelinde yasa karşıtı protesto gösterisi düzenleyeceklerini ve 8 Ocak'ta grev yapacaklarını duyurdu.

İsyancıların evlerine neden gitmeliyim?

Uttar Pradeş'te eyalet hükümetinin bakan yardımcılarından BJP'li Kapil Dev Agarwal'ın protestolar sırasında yaralanan Hindu ve Müslümanlardan sadece Hinduları ziyaret etmesi tepki çekti.

Bijnor bölgesinde Hindu vatandaşlar ile görüştükten sonra aynı yerde hayatını kaybeden iki Müslüman gencin aileleriyle görüşmeyen Agarwal, bir gazetecinin konuya ilişkin sorusuna, "İsyancıların evlerine neden gitmeliyim?" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan, eyaletin Agra, Bulandşahr, Saharanpur, Bijnor ve Gaziabad bölgelerinde internet hizmetleri askıya alındı.

Eyaletteki bölge yönetimlerinin bu kararının, cuma namazı sonrası yaşanabilecek olası protestolar için önlem olduğu belirtiliyor.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.