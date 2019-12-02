Hindistan'da tecavüz edildikten sonra cesedi yakılan veteriner için protesto

Hindistan'ın Haydarabad kentinde 27 yaşında bir veterinerin dört kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.

Hint basınındaki haberlere göre, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da Shadnagar Polis Karakolu önünde toplanan binlerce kişi, katillerden hesap sorulmasını talep etti.

Veterinere tecavüz ettikten sonra öldüren ve cesedini yakan katillerin idam edilmesini isteyen protestocular, "Tecavüzcüleri asın", "Medya yok, polis yok, yabancılar yok, sempati yok, sadece eylem ve adalet" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Konuyla ilgili sosyal medyada, aralarında politikacı, sanatçı, sporcu, aktör ve yönetmenlerin bulunduğu on binlerce kişi tepkilerini dile getirirken, çok sayıda kişi katillerin asılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Sing, parlamentodaki konuşmasında, "Bu hareket, bütün ülkeye utanç getirdi, herkesi incitti. Sanıklara, suçları için en katı ceza verilmeli." dedi.

Federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha (Eyaletler Meclisi) Üyesi Jaya Bachchan, insanların hükümetten kesin bir cevap istediğini ifade ederek "Bu tür insanların (tecavüzcüler) halk arasına çıkarılması ve linç edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hindistan Ulusal Kongresi Genel Sekreteri Priyanka Gandhi Vadra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, genç veterinerin tecavüz edilmesinden ve öldürülmesinden çok fazla rahatsız olduğunu vurgulayarak "Bir toplum olarak, bu korkunç olaylar gerçekleştiğinde konuşmaktan çok daha fazlasını yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Zanlıların ailelerinden çağrı

Emniyet yetkilileri, olayda ihmali bulunduğu belirtilen üç polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Olayla ilgili dört kişi gözaltına alınırken, zanlılardan ikisinin ailesi, çocuklarının suçlu bulunmaları halinde "gereken cezanın verilmesi" açıklamasında bulundu.

Geçen çarşamba günü yaşanan olayın ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.

Ne olmuştu?

Geçen çarşamba günü akşama doğru evinden ayrılan genç veteriner, 20 ila 26 yaşlarında dört kişinin saldırısına uğramıştı.

Veterinere tecavüz eden dört kişi, genç kadını boğarak öldürdükten sonra cesedini bir köprünün altına bırakmış, benzin dökerek yakmıştı. Kadının kömürleşmiş cesedi perşembe sabahı yoldan geçen biri tarafından fark edilmiş ve durum polise bildirilmişti.