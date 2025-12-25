Hindistan\'da katliam gibi kaza, 9 ölü 21 yaralı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir kamyonla yataklı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

REFÜJÜ AŞAN TIR OTOBÜSE ÇARPTI

Yetkililer, kaza anında kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirtti. Çarpışmanın etkisiyle otobüs kısa sürede alev aldı. Kazada çoğu yolcu otobüs içinde mahsur kalırken, bazıları panik içinde aracın pencerelerinden atlayarak kurtuldu.

YANGIN CAN KAYBINI ARTIRDI

Polis ve kurtarma ekipleri, çarpışmanın hemen ardından otobüste çıkan yangın nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralanarak hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan faciadanderin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu