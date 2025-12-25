Hindistan'da katliam gibi kaza, 9 ölü 21 yaralı - Son Dakika
Dünya

Hindistan'da katliam gibi kaza, 9 ölü 21 yaralı

25.12.2025 17:19
Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde yataklı otobüsün bir kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başbakanı Narendra Modi, kazadan sonra yaptığı açıklamada can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir kamyonla yataklı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

REFÜJÜ AŞAN TIR OTOBÜSE ÇARPTI

Yetkililer, kaza anında kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirtti. Çarpışmanın etkisiyle otobüs kısa sürede alev aldı. Kazada çoğu yolcu otobüs içinde mahsur kalırken, bazıları panik içinde aracın pencerelerinden atlayarak kurtuldu.

YANGIN CAN KAYBINI ARTIRDI

Polis ve kurtarma ekipleri, çarpışmanın hemen ardından otobüste çıkan yangın nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralanarak hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan faciadanderin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu

Kaynak: DHA

