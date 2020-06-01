Hindistan'da tren seferlerinin kısmen başlaması uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesiyle tren seferlerinin kısmen başlatılması sonrası garlarda uzun kuyruklar oluştu.

BBC'de yer alan haberde, ülke genelinde bugün 145 bin kişinin trenlerle seyahat edeceği bildirildi.

Yetkililer, ilk olarak 200 trenin hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Tren seferlerinin kısmen hizmet vermeye başlamasıyla istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştuğu kaydedildi.

Basına yansıyan görüntülerde, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği görüldü.

Hindistan'da normal şartlarda günde 25 milyon kişi trenle seyahat ediyordu.

Bangladeş'te görülen Kovid-19 vakası sayısı 49 bin 500'ü aştı

Bangladeş'te, bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 49 bin 500'ü geçti.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 381 Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 49 bin 534'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 22 artarak 672'ye çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 teşhisi konulan 10 bin 597 kişi iyileşti. Ülkede hala aktif 38 bin 265 vaka bulunuyor.