Hindistan'da yerel halka 5 bin Malalayamca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da yerel halka 5 bin Malalayamca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı - Son Dakika

Hindistan'da yerel halka 5 bin Malalayamca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

7 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı, "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında Hindistan'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yerelde kullandıkları Malalayamca dilinde mealli Kur'an-ı Kerim bastırarak dağıtımını gerçekleştirdi.

Hindistan'da yerel halka 5 bin Malalayamca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı, "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında Hindistan'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yerelde kullandıkları Malalayamca dilinde mealli Kur'an-ı Kerim bastırarak dağıtımını gerçekleştirdi.


Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi. Daha çok Müslüman'a ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde mealli Kur'an basım ve dağıtım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Açık, "Bu kapsamda 2020 yılı için Hindistan'da Malalayamca ve Hintçe, Nijer'de Havsaca, Nepal'de Nepalce, Bangladeş'te Bengalce, Pakistan'da Urduca, Arnavutluk'ta Arnavutça, Macaristan'da Macarca, Japonya'da Japonca dillerinde toplam 100 bin adet meal çalışması planladık. Hindistan'ın Kerala Eyaleti'nde ilk etapta 5 bin Malalayamca Kur'an-ı Kerim bastırarak Müslümanların çoğunlukta olduğu Malappuram, Kozhikkode, Kannur, Wayanad, Kasargod ve Palakkad şehirlerindeki camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. İlerleyen günlerde 5 bin adet daha bastırarak Kerala bölgesindeki dağıtımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.


925 bin 44 Kur'an-ı Kerim hediye edildi


Kampanyanın başladığı günden bu yana 1 milyon 327 bin 432 Kur'an-ı Kerim bağışı alındığını ifade eden Açık, "Türkiye'de cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine 294 bin 884 adet, yurt dışında ise medrese, cami, Kur'an kursu, üniversiteler olmak üzere 27 dil 67 ülkede 630 bin 160 adet, toplamda 925 bin 44 mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bu proje Kur'an-ı Kerim alabilme imkanı olmayan coğrafyalar için işlenebilecek en kıymetli amellerden birisine öncülük etmektedir. Bizde başkanlığımız ile birlikte hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i bir mushaf olarak görmemiş kardeşlerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm Müslümanlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.


İhsan Açık, "Hediyem Kur'an Olsun" projesine bağış yapmak isteyen vatandaşların KURAN yazıp 4333'e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak bagis.tdv.org sitesinden ve bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini söyledi. - ANKARA

Arnavutluk, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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