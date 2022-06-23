Hindistan'dan ekonomik kriz girdabındaki Sri Lanka'nın hızlı toparlanmasına destek vaadi

Hindistan'ın, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın hızlı toparlanması için daha fazla destek vereceği bildirildi.

Ani News'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra liderliğindeki Hint delegasyonu bugün Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ziyareti gerçekleştiren yetkililerin, Hindistan'ın, ekonomisinin hızlı toparlanması için Sri Lanka'ya her konuda yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdiğini ve tarafların ikili ilişkilerin geliştirilmesine olan bağlılığını teyit ettiğini belirtti.

Bagchi, görüşmelerde ayrıca Hindistan'ın "Önce Komşuluk" politikasında Sri Lanka'nın merkezi öneminin yinelendiğini aktardı.

Hindistan, Sri Lanka'ya gıda, yakıt, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin tedariki için 1 milyar dolar imtiyazlı kredi sağlamıştı.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.