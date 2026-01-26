Hindistan'ın 77. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Hindistan'ın 77. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Kutlandı

26.01.2026 21:21
Hindistan'ın 77. Cumhuriyet Bayramı, Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.

Hindistan'ın 77'nci Cumhuriyet Bayramı Ankara'da düzenlenen programla kutlandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, çok sayıda büyükelçi ve davetli katıldı.

Resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Pardeshi, burada yaptığı konuşmada, Hindistan'ın bağımsızlığını 1947'de kazandığını hatırlatarak, "Bugün 1,4 milyar vatandaşıyla Hindistan, dünyanın en büyük ve en başarılı demokrasilerinden biri olarak yoluna devam etmektedir." dedi.

Ülkesinin farklı dinleri, dilleri ve kültürleri barındırdığını söyleyen Pardeshi, bu çeşitliliğe rağmen içsel birliğini muhafaza ettiğini belirtti.

Pardeshi, "Hindistan, büyük ölçüde tarıma dayalı bir ekonomiden, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine ve küresel büyümenin önemli itici güçlerinden birine dönüşmüştür. Bu başarılar Hindistan'ı devletlerarası işbirliğine, çok taraflılığa ve herkes için ortak refaha bağlı, küresel meselelerde sorumlu bir paydaş konumuna taşımaktadır." diye konuştu.

Türkiye-Hindistan ilişkilerine değinen Pardeshi, "Her iki ülkenin verdiği bağımsızlık mücadelesi, bir asır önce Hindistan ve Türk halklarını birbirine olağanüstü biçimde yakınlaştırmıştır. Hindistan halkı, 1920'li yıllarda Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'nin yanında durmuş ve güçlü destek vermiştir." dedi.

Hindistan'ın 77'nci Cumhuriyet Bayramı kapsamında daha sonra müzik dinletisi ve yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

