Hindistan, vaka artışı nedeniyle nisanda ara verdiği aşı ihracatına ekimde başlayacak - Son Dakika

YENİ Hindistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ihracatına ekim ayında devam edeceği bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, ülkedeki Kovid-19 vakalarının artması üzerine nisan ayında durdurulan aşı ihracatıyla ilgili açıklama yaptı.

Mandaviya, üretim fazlası Kovid-19 aşılarının ihracatına ve bağışına gelecek ay kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Söz konusu aşıların, Hindistan'ın dünyaya verdiği Kovid-19'a karşı ortak mücadele sözünün yerine getirilmesi için kullanılacağını belirten Mandaviya, Hindistanlıların aşılanmasının hükümetin önceliği olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Mandaviya, Hindistan'ın aşı üretiminin nisan ayından bu yana neredeyse iki katına çıktığını ve ekim ayında 300 milyon doza çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceklerine dikkati çeken Mandaviya, ihraç edilecek aşı dozu miktarı hakkında bilgi vermedi.

Hindistan, ocak ayında başlayan aşı ihracatı kapsamında yaklaşık 100 ülkeye 66 milyon doz aşı satmış veya bağışlamıştı.

Ülkede, nisan ayı başında 80 binlerde olan günlük vaka sayısı, ay sonunda 400 bini aşmıştı. Mayıs ayının ilk haftasında ise günlük vakalar, 410 bini aşarak zirve noktasına ulaşmıştı.

Hindistan Serum Enstitüsü, artan vakalar nedeniyle nisan ayında Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ihtiyaç durumdaki düşük ve orta gelirli ülkelere aşı ulaştırmayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) ve İngiltere ile Kanada gibi ülkelere taahhüt ettiği aşıların ihracını ertelemişti.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da uygulanan toplam aşı miktarı 800 milyon dozu geçti.