Hiroşima'dan Kabe'ye haftanın ilgi çeken fotoğrafları

Hong Kong
'da suçluların iadesi yasası karşıtı göstericiler Hong Kong Havalimanı girişindeki protesto gösterisini bekliyor. Hindistan
'da Müslüman bir kişi cuma namazı sonrası Hindistan hükümetinin Keşmir'e özel anayasal statü vermesinin ardından sıkılaşan güvenlik önlemleri nedeniyle konumlanan güvenlik kuvvetleri personeli eşliğinde camiden çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri
'nde (ABD) Teksas
'taki silahlı saldırıdan 3 gün sonra kurbanlar için dua ediyor. Şili
'deki Pucon kentinden Villarrica Volkanı gece saatlerinde yıldızlar altında görünüyor.
Sıcak hava balonu festivalinde Star Wars
filmi karakteri Darth Vader şeklindeki sıcak hava balonu İngiltere
'nin Bristol
kenti semalarında dolaşıyor.
Atlas 5 roketi ABD'nin Florida
eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan hareket ediyor.
Hindistan'da bir sürücü arabasına bağladığı Kurban Bayramı
öncesi satın alınan keçiye bakıyor.
Hiroşima'da bir kadın kentin bombalanmasının 74. yıl dönümünde atom bombası kurbanları için kağıt fenerleri Atom Bombası Kubbesi'ne bakan Motoyasu Nehri'ne bırakıyor.
Beatles hayranları Abbey Road'daki yaya geçidinde grubun Abbey Road albüm kapağını canlandırıyor. Suudi Arabistan
'ın Mekke
kentinde hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar Kabe'de dua ediyor.