Son Dakika Haberleri: Hiroşima'dan Kabe'ye haftanın ilgi çeken fotoğrafları
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Hiroşima'dan Kabe'ye haftanın ilgi çeken fotoğrafları

1 saat önce

Hiroşima'dan Kabe'ye haftanın ilgi çeken fotoğrafları

Hiroşima'dan Kabe'ye haftanın ilgi çeken fotoğrafları, System.String[]
Hong Kong'da suçluların iadesi yasası karşıtı göstericiler Hong Kong Havalimanı girişindeki protesto gösterisini bekliyor.


Hindistan'da Müslüman bir kişi cuma namazı sonrası Hindistan hükümetinin Keşmir'e özel anayasal statü vermesinin ardından sıkılaşan güvenlik önlemleri nedeniyle konumlanan güvenlik kuvvetleri personeli eşliğinde camiden çıkıyor.


Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Teksas'taki silahlı saldırıdan 3 gün sonra kurbanlar için dua ediyor.


Şili'deki Pucon kentinden Villarrica Volkanı gece saatlerinde yıldızlar altında görünüyor.


Sıcak hava balonu festivalinde Star Wars filmi karakteri Darth Vader şeklindeki sıcak hava balonu İngiltere'nin Bristol kenti semalarında dolaşıyor.


Atlas 5 roketi ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan hareket ediyor.


Hindistan'da bir sürücü arabasına bağladığı Kurban Bayramı öncesi satın alınan keçiye bakıyor.


Hiroşima'da bir kadın kentin bombalanmasının 74. yıl dönümünde atom bombası kurbanları için kağıt fenerleri Atom Bombası Kubbesi'ne bakan Motoyasu Nehri'ne bırakıyor.


Beatles hayranları Abbey Road'daki yaya geçidinde grubun Abbey Road albüm kapağını canlandırıyor.


Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar Kabe'de dua ediyor.
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Hong Kong, Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:14 
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