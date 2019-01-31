Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Kapıcıya Yakalandı

Hırsızlar Kapıcıya Yakalandı

1 saat önce

Hırsızlar kapıcıya yakalandı Diyarbakır'da hırsızlık yapmak için bir apartmana giren iki kişi, kapıcı tarafından fark edildi Zanlılardan biri olay yerinden uzaklaşırken, diğeri de çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın...

Hırsızlar kapıcıya yakalandı
Diyarbakır'da hırsızlık yapmak için bir apartmana giren iki kişi, kapıcı tarafından fark edildi
Zanlılardan biri olay yerinden uzaklaşırken, diğeri de çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede hırsızlık yapan iki zanlı, sitenin kapıcısı tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan biri otomobille olay yerinden uzaklaşırken, diğeri vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi Mehmet Uzun Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, girdikleri apartmanda hırsızlık yapan 2 zanlı, sitenin kapıcısı tarafından fark edildi. Zanlılardan biri otomobille olay yerinden uzaklaşırken, diğeri de elindeki poşeti boş araziye atıp kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Bu sırada devriye görevi yapan polisi gören vatandaşlar, durumu bildirdikten sonra hırsızlık zanlısını kendilerine teslim etti. Polis, araziye atılan poşetle birlikte zanlıyı alarak karakola götürdü.
Zanlının vatandaşlar tarafından yakalanıp güvenlik güçlerine teslim edilmesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Bağlar, Diyarbakır, Yerel
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