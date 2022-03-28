Hırsızlar onlarca çalıntı malzemeyle yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlar onlarca çalıntı malzemeyle yakalandı

28.03.2022 13:57
Hırsızlar onlarca çalıntı malzemeyle yakalandı

Aksaray'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla, bir kooperatife ait sulama kanalı kapağı çalan şüphelileri çok sayıda çalıntı malzemeyle yakaladı.

Aksaray'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla, bir kooperatife ait sulama kanalı kapağı çalan şüphelileri çok sayıda çalıntı malzemeyle yakaladı.

Olay, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Bağazköy köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Cemalettin Şayir (62) sabah mandırasına giderken Sulama Kooperatifi Başkanlığına ait sulama kanalındaki kapakların olmadığını fark etti. Çalındığını anlayan Cemalettin Şayir durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmayla şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve olayı gerçekleştirdikleri aracı tesit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, S.G. (26) ile E.A. (24) ve plakası belirlenen aracın peşine düştü. Bir süre sonra aracın Sarıyahşi- Kırşehir yolunda olduğunu belirleyen jandarma, harekete geçerek operasyon düzenledi. Aracı durduran jandarma, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise çalınan sulama kanalı kapakları ve başka yerlerden çalındığı tespit edilen çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Araç içerisinde 2 demir kapı, 1 adet sulama kanalı vana kapağı ile parçaları, 2 adet kesilmiş vaziyette trafik levhası direği, 5 parça kesilmiş demir, 2 adet balyoz, 1 adet manevala, 1 adet kazma, 1 adet şarjlı spiral, 3 adet spiral bataryası, 7 adet farklı ebatlarda spiral ağızlığı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

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Sulama Kanalı, Sarıyahşi, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar onlarca çalıntı malzemeyle yakalandı - Son Dakika


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