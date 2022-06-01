Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı

01.06.2022 10:39
Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Eskişehir'de 2 şüphelinin kapısı açık bırakılan apartman garajından elektrikli bisikletin çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de 2 şüphelinin kapısı açık bırakılan apartman garajından elektrikli bisikletin çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Sarar Caddesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında sokakta elektrikli bisiklet ve bisikletle ilerleyen 2 şüpheli, bir apartman garajının kapısının açık olduğunu gördü. Aralarında bir süre konuştuktan sonra içeri giren şüphelilerden biri, apartmanda ikamet eden Can Muhammet'e ait olan kilidini kırdıkları elektrikli bisikleti alarak garajdan ayrıldı. Diğer şüpheli ise olay yerine geldiği elektrikli bisikletle boşta kalan bisikleti eliyle ilerleterek uzaklaştı. Hırsızlık anı cadde üzerindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

"Zor günler için biriktirdiğimiz parayla aldık, eşim çok üzüldü"

Komşularının garaj kapısını açık bıraktığını ifade eden Can Muhammet, "Sabah uyanıp arabamı almak için garaja geldim ve baktım ki garajın kapısı açık. Şüphelendim ve eşimi aradım. 'Senin motorun burada mı?' diye sordum ve o da 'garaja koydum' dedi. Ondan sonra baktık ve motor yok. Kilitleri de kırmışlar. Motorun benim için önemi çoktu. Ben bir hastalık geçirdim. Yaklaşık 2 buçuk, 3 ay yürüyemedim. O süreçte bu motoru eşime aldım. Zor günler için biriktirdiğimiz parayla aldık. Eşim, o motorla hastaneye benim yanıma gelip gidiyordu. Aynı zamanda çocuklarımı da okula götürüp getiriyordu. Eşim çok üzüldü. Allah'tan bulsunlar" diye konuştu.

"Son 1 yıl içerisinde bu tür şeyler olmaya başladı"

"Garajın içerisinden çalıyorlar. İlk başta gelip, garajın önünde durarak içeriye bakıyorlar. İçeride yaklaşık 5-10 dakika kalıyorlar. Bizim motoru, komşumuzun sırt çantasını çaldılar. Garaj kapısı akşam açık kalmış. Hangi komşumuz açtı bilmiyoruz. Bildiğiniz komşu kurbanıyız, garajın kapısını açık bırakmışlar. Son zamanlarda artış var. Binaların içerisinden ayakkabı çalmalar. Su damacanasını bile çalanı gördük. Sucu için bırakılan paraları da çalıyorlar. Son 1 yıl içerisinde bu tür şeyler olmaya başladı" dedi. - ESKİŞEHİR

Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Gökmeydan, Eskişehir, Bisiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların elektrikli bisiklet çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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