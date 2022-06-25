Hırsızlık için gittikleri adreste tanışıp, 10 motosiklet çaldılar - Son Dakika
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Hırsızlık için gittikleri adreste tanışıp, 10 motosiklet çaldılar

25.06.2022 10:23
Hırsızlık için gittikleri adreste tanışıp, 10 motosiklet çaldılar

ADANA'da, hırsızlık için gittikleri adreste tanışan Ali Gaffar S. (21) ile Mehmet Ali O. (18), birlikte hareket edip son 1 ayda 10 motosiklet çaldı.

ADANA'da, hırsızlık için gittikleri adreste tanışan Ali Gaffar S. (21) ile Mehmet Ali O. (18), birlikte hareket edip son 1 ayda 10 motosiklet çaldı. Ali Gaffar S.'nin motosikletlerin direksiyon kilidini kırdığı, Mehmet Ali O.'nun ise aracı sürükleyip götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, birbirlerini suçladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son 1 ayda 10 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin önce keşif yaptığı sonra eşkallerinin belli olmaması için yüzlerine cerrahi maske takıp, önlem aldıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden birinin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilidini kırarken diğerinin de aracı sürükleyip götürdüğü de saptandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAÇalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerden birinin 6 ilde 54 motosiklet çaldığı belirlenen Ali Gaffar S., suç ortağının ise emniyette 14 kaydı bulunan Mehmet Ali O. olduğunu tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, bir süre önce hırsızlık için gittikleri adreste tanıştıkları daha sonra birlikte hırsızlık yapmaya başladıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerinin önündeki motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ali Gaffar S.'nin keşif için bölgeye geldiği sırada maske takmayı unuttuğu sonrasında direksiyon kilidini kırıp, Mehmet Ali O. ile motosikleti çaldığı görüntülerde yer aldı.PARA PAYLAŞIMINDA ANLAŞAMAMIŞLAREkipler, adresleri belirlenen şüphelileri eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde ise birbirlerini suçladı.Şüphelilerden Mehmet Ali O.'nun, bir süre önce çalıp sattıkları motosikletin parasını paylaşma konusunda tartıştığı Ali Gaffar S.'yi bıçakladığı da öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Gaffar S. ile Mehmet Ali O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Evin sahibi ihbar için karakola gidince kamyonetini de çaldılar Evin sahibi ihbar için karakola gidince kamyonetini de çaldılar Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti...Çalışanların gözü önünde motosikleti böyle çaldı Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti...Çalışanların gözü önünde motosikleti böyle çaldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık için gittikleri adreste tanışıp, 10 motosiklet çaldılar - Son Dakika

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