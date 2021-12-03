Hırsızlıktan yakalanan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde kullanılmayan fabrikadan 100 metre civarında kablo çalan ve yakalanan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.

Çilimli İlçesi Döngelli Mahallesinde boş kullanılmayan fabrika içerisinde yaklaşık 100 metre civarında elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Çilimli ilçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat unsurları ile müşterek yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde hırsızlık olayına karışan E.C. Y., İ.Y. ve E. Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. İ. Y. ve E. Y. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Cumhuriyet Savcılığınca 9 ayrı dosyadan ifadeleri alınan, 5 ayrı dosyadan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar hırsızlık dosyalarından tutuklanıp ceza evine konuldu. - DÜZCE