Hırvatistan Büyükelçisinden 'üretim' iş birliği açıklaması - Son Dakika

Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Türk firmalarının ürünlerini satmanın ötesinde üretim iş birliği yapmak istediklerini belirtti.



Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ulaştırma sektörü iş birliği kapsamında AB üyesi devletlerin büyükelçileri "Turistik Doğu Ekspresi" ile Kars'a seyahat etti. Seyahat sırasında gerçekleştirilen toplantıda, ulaşım sektöründe yeni projeler üzerine çalıştıklarını söyleyen ve bu projeleri Türkiye ile de paylaşacaklarını bildiren Hırvatistan Büyükelçisi Hrjove Cvitanovic, İHA muhabirine projeye dair açıklamalarda bulundu.



Gelecek hafta Salı günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı Hırvatistan'da misafir edeceklerini söyleyen büyükelçi Cvitanovic, ticaret ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında fikir alışverişlerinde bulunacaklarını aktardı.



Ulaşımın ağırlıklı olarak karayolu kullanılarak yapıldığını kaydeden Cvitanovic, karayolu ağırlıklı ulaşımı denize kaydırmak istediklerini belirterek, "Türkiye'den çıkıp batı Almanya'ya giden tırlar, kara sınırlarından geçmek zorunda kalıyor ve uzun süre burada beklemek zorunda kalıyorlar. O yüzden Türk tarafına bir anlamda önerimiz; bu tırların 'Roro' gemileriyle doğrudan Avrupa'da bir limana ulaşabilmesi" ifadelerini kullandı.



Gerçekleştirecekleri projenin her iki taraf içinde 'kazan-kazan' olmasını istediklerini dile getiren Cvitanovic, "Türkiye'nin bundan sağlayacağı fayda çok açık, daha hızlı bir ulaşım gerçekleşecek. Hırvatistan açısından da gelen mallar limandan gidecek, Hırvatistan'da bir süre kalacak, orada depolama gerçekleşecek ve belki Türkiye'den gelen malların üretimi konusunda bir iş birliği yapabiliriz" dedi.



Türkiye ve Hırvatistan arasında yatırım açısından bakıldığı zaman çok iyi bir iş birliği olduğunu söyleyen Cvitanovic, Hırvatistan'daki Türk şirketlerinin bazılarına örnekler vererek yapılan iş birliğini daha da artırıp özellikle üretim alanında iyi bir iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.



Hırvatistan'daki Türk firmalarının ürünlerini satmanın ötesinde üretim noktasında iş birliği yapmak istediğini kaydeden Cvitanovic, "Ben hem ekonomi alanında hem de diğer alanlarda iş birliğimizde sadece bir başlangıç olduğuna eminim" şeklinde konuştu. - ANKARA