Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic-Radman, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman, ülkesinin, Türkiye'yi göçmenler hususundaki çabalarından dolayı takdir ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ziyareti kapsamında Hırvat mevkidaşı Grlic-Radman ile ülkenin başkenti Zagreb'de görüştü. İkili, yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Hırvatistan'ın diplomatik ilişkilerinin 30. yılında olduğunu anımsatan Grlic-Radman, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin bu sebeple özel bir anlamı olduğunu vurguladı.

Grlic-Radman, ülkesinin, 2021'de Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek için uçak gönderdiğini anımsattı ve Türkiye'ye Aralık 2020'de Hırvatistan'da meydana gelen deprem sonrası yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

Ülkesi ile Türkiye'nin geleneksel dostluk ve iş birliği ilişkileri içerisinde olduğunu belirten Grlic-Radman, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesi için ekonomi, ticaret, spor, düzensiz göçmenler konuları üzerine konuştuklarını ifade etti.

Grlic-Radman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği iyi yönde ilerlemektedir. Bu iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için enerji, denizcilik, altyapı, bilişim teknolojisi, savunma endüstrisi ve turizm alanlarında çalışmaların geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye, Hırvatistan'ın en önemli dış politika önceliklerinden biri olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) katılımını da sürekli olarak desteklemektedir."

Düzensiz göçmen krizine de değinen Grlic-Radman, "Hırvatistan, Türkiye'yi, göçmenler hususundaki çabaları ve çok sayıda göçmeni barındırdığı için takdir etmektedir." dedi.

"Hırvatistan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, siyasi istikrarını, kurumsal işlevselliğini ve ülkedeki barışı desteklemektedir."

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu ile Güneydoğu Avrupa ülkeleri üzerine de konuştuklarını kaydeden Hırvat Bakan Grlic-Radman, "Batı Balkanlar, bu ülkelerin Avrupa perspektifi, NATO üyelik süreçleri ve özellikle de Bosna Hersek'teki mevcut durum üzerinde açıkça konuştuk." dedi.

Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek'i de ziyaret edeceğini hatırlatan Grlic-Radman, "Hırvatistan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, siyasi istikrarını, kurumsal işlevselliğini ve ülkedeki barışı desteklemektedir." dedi.

Bosna Hersek'teki seçim reformu yasasına da değinen Grlic-Radman, ülkesinin mevcut seçim yasasını adaletsiz bulduğunu, Bosna Hersek'teki üç kurucu milletin (Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar) eşit haklara sahip olmaları ve bu milletlerin kendilerini temsil edecek siyasi temsilcileri adaletli şekilde seçme hakkına sahip olmaları gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.