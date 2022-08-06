Hırvatistan'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
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Hırvatistan'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 31 yaralı

06.08.2022 13:21
Hırvatistan'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 31 yaralı

Hırvatistan'ın Varazdin bölgesinde Polonya plakalı otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 31 kişi de yaralandı.

Hırvatistan'ın Varazdin bölgesinde Polonya plakalı otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 31 kişi de yaralandı.

Hırvatistan'ın Varazdin bölgesine bağlı Brezincki Hum yakınlarındaki A4 otoyolunda yerel saatle 05.40 sıralarında Polonya plakalı bir yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırvat polisi, feci kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 18'i ağır olmak üzere 31 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin tamamı Polonya vatandaşı. Bunu doğrulayabiliriz" dedi. Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ise yolcuların hac ziyareti için Bosna Hersek'te Katolik kilisesinin bulunduğu Medjugorje'ye seyahat ettiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

Hırvatistan, Polonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırvatistan'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 31 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
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