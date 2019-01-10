Son Dakika Haberleri: Hisarcık Spor Kulübünden 38 Kayakçı Bölge Takımına Seçildi

Hisarcık Spor Kulübünden 38 Kayakçı Bölge Takımına Seçildi

10 dakika önce

Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen 2018-2019 yılı Kayseri Kayak il birinciliği yarışmalarında; Alp Disiplini, Snowboard ve Kuzey Disiplini dallarında Hisarcık Gençlik ve Spor Kulübü'nden toplam 38 sporcu bölge takımına seçilerek büyük bir zafere imza attı.

Hisarcık Spor Kulübünden 38 Kayakçı Bölge Takımına Seçildi, System.String[]
Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen 2018-2019 yılı Kayseri Kayak il birinciliği yarışmalarında; Alp Disiplini, Snowboard ve Kuzey Disiplini dallarında Hisarcık Gençlik ve Spor Kulübü'nden toplam 38 sporcu bölge takımına seçilerek büyük bir zafere imza attı.

Bu sayede Kayseri'deki kulüpler arasında en çok sporcuyu bölge takımına gönderme başarısını göstererek, birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Melikgazi Hisarcık Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nazım Söğüt, yaptığı açıklamada, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her yıl olduğu gibi bu yılda spor kulübümüz madalyaları toplayarak emeğinin karşılığını almıştır. Sporcularımız yıl boyunca çalışarak bu başarıların kazanılmasında ve harcanan emeklerin karşılığının alınmasında büyük özveri göstermişlerdir.

Hisarcık Erciyes Mahallesi Muhtarlığı ve Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevini de yürütmekteyim. Bu nedenle geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza daha bilinçli ve faydalı çalışmalar yaparak, eğitimlerine katkı sağlamayı hedef edinmekteyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, Hisarcık, Spor
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