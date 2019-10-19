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Hisarcıklıoğlu: "Diyarbakır kültürün sağlam kalesidir"

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da ilk kez düzenlenenOda, Borsa aAkreditasyon Çalıştayına katıldı.

Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da ilk kez düzenlenenOda, Borsa aAkreditasyon Çalıştayına katıldı.


Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde3 gün boyunca süren Akreditasyon Çalıştayına TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile oda borsa başkanları katıldı. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın ev sahipliğinde kente gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ilk olarak Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından oda ve borsa başkanları, genel sekreterleri ve akreditasyon sorumluları ile bir araya gelen Hisarcıklıoğlu Diyarbakırın manevi kültürün sağlam kalesi ve medeniyetler şehri olduğunu söyledi. Akreditasyon konusunun en çok önem verilmesi gereken bir konu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Kendimizi devamlı yenilemek ve geliştirmek zorundayız. Kurumsal bir yapıya kavuşmalı, profesyonel şekilde çalışmalıyız. İşte akreditasyon sistemi bize bu konuda en iyi yol haritasıdır. TOBB yönetimi olarak bu işe verdiğimiz önemin bir göstergesi de sistemi ve kriterleri sürekli revize etmemiz. Daha objektif ve daha verimli olabilmek adına; denetimler, ziyaretler ve eğitimlere ayırdığımız kaynağı hep artırıyoruz. Sistemi devamlı geliştirip, daha iyi hale getiriyoruz" dedi.


Konuşmasında marka illerin, ilçelerin temelinde marka olan oda-borsaların olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Şehrinizi marka yapmak üzere, liderliği de sizler üstlenecek, camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayarak onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini daha da artırmak için, üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından TOBB Yönetim Kurulu ÜyesiDiyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na el yapımı bakır bal kabı hediye ederek hatıra fotoğrafı çekti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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