HİSARCIKLIOĞLU TOGG FABRİKASININ AÇILIŞINI 29 EKİM'DE CUMHURBAŞKANI'MIZ İLE YAPACAĞIZ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Gemlik Fabrikası'nın açılış için gün saydığını söyleyerek, 'Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla beraber 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız' dedi. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin fiyatı ile ilgili tartışmalara ilişkin ise 'Daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı' diye yanıt verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, MODEF EXPO 2022 47'nci Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katılmak üzere Bursa'ya geldi. Yılda 2 kez düzenlenen fuarda tamamı İnegöl firması 160 üretici, stant açtı. 8 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '1 hafta boyunca burada müthiş bir ticaret olacak. Bu büyük bir heyecan. Bugüne kadar gösterilen bu birlik ve beraberlik ile iş gücünde sıkıntı yaşanmaması adına okullarımızın desteklenmesi adına belediye, İTSO, İMOS ve devletin kurumlarıyla dayanışmaya ihtiyaç var. Bu sinerji değer olarak dönüyor. BTSO başkanımız burada, Borsa başkanımız da burada. Pandemi bazı fuarları aksattı ama Bursa'da bugün 13-14 tane alanlarında kapış kapış giden fuarlar hayata geçiriliyor. Nasip olursa yarın Bursa'da Tarım Fuarı başlıyor. İlgili kurum kuruluşlar birlik ve beraberliği sağlarsa başarılmayacak iş yok. Dünyanın ekonomik krizi konuştuğu bir dönemde olsak dahi hayat devam ediyor ve bu krizler büyümek, gelişmek için önemli bir fırsat. Artık kurumlarımız, devletimiz çok tecrübeli ve beraberinde özel sektörün geldiği nokta da takdire şayan. Fuarımız bereketli ve bol kazançlı olsun' dedi.

'FİYATI AÇIKLANMADAN O YÜKSEK FİYAT NEREDEN ÇIKTI'

Törenin ardından fuar alanını gezen Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Artık geleneksel hale geldi. MODEF hem Türkiye'de hem dünyada mobilya pazarında kendisini kabul ettiren bir yer İnegöl. Onu da fuarla herkese göstermek adına doğal bir şey yok. Bu vizyondan dolayı hem idarecilerimizi hem ticaret ve sanayi odamızı kutluyorum. Allah razı olsun' diye konuştu. Yerli otomobil TOGG ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, 'Arabamızı da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla beraber 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek' dedi. Yerli otomobilin fiyatı ile ilgili iddiaların da sorulduğu Hisarcıklıoğlu, 'Dur bakalım, daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı' diye yanıt verdi. TOGG'un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği iddia edilerek fiyatının 900 bin lira ila 1,2 milyon lira arasında olabileceği öne sürülmüştü. TOGG'dan yapılan açıklamada, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi haberlere ilişkin Hayal ürünü iddialar denilmişti. (DHA)