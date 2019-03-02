Son Dakika Haberleri: Hitü, Endüstriyel Kenevir İçin Ar-Ge Çalışmalarına Başladı

Hitü, Endüstriyel Kenevir İçin Ar-Ge Çalışmalarına Başladı

46 dakika önce

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevir üretimi için endüstriyel seçenekleri tespit etmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Hitü, Endüstriyel Kenevir İçin Ar-Ge Çalışmalarına Başladı, System.String[]
Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevir üretimi için endüstriyel seçenekleri tespit etmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Alkan, endüstriyel kenevirden elde edilebilecek ürünlerle ilgili araştırmalar yapabilecek akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum'un Türkiye'de kenevir ekimi yapılacak iller arasında olduğunu hatırlattı.

Topluma yön verme gayretinde olan HİTÜ'nün de kenevir üretimine kayıtsız kalamayacağını dile getiren Alkan, "Yerli sanayimizin kalkınması ve ülke ekonomisi açısından oldukça önemli bir bitki olan kenevirin kontrollü olarak ekimine, Çorum da dahil olmak üzere 19 ilde izin verilmektedir. Özellikle tekstil, kağıt, yakıt, ilaç, otomotiv ve kozmetik sektörü gibi birçok alanda faydalı endüstriyel kullanımları olan kenevirin yetiştirilmesi ve ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak devletimiz tarafından, bir eylem planı çerçevesinde, yeni politikalar oluşturulmaktadır." diye konuştu.

Alkan, akademisyenlerin kenevirden elde edilen endüstriyel ürünler hakkında seminerle bilgilendirildiğini belirterek, "Genç bir üniversite olmamıza karşın yetkin akademik kadro ve laboratuvar altyapısına sahibiz. Bu konuda katkı sağlayabilecek akademisyenlerimiz, HÜBTUAM başta olmak üzere üniversitemizin laboratuvar imkanlarını kullanabilirler." ifadesini kullandı.

Toplantıda, akademisyenlerin endüstriyel kenevir üretimiyle gerçekleştirebilecekleri proje önerileri değerlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi, Kenevir, Güncel
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