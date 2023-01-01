Gümüşhane'de köyünden hiç çıkarmadığı traktörüne ceza kesildiğini gören emekli öğretmen, verilen karar karşısında büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika
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Gümüşhane'de köyünden hiç çıkarmadığı traktörüne ceza kesildiğini gören emekli öğretmen, verilen karar karşısında büyük üzüntü yaşadı

01.01.2023 11:41

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeniyol köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen Muhsin Aslan, köyünden hiç çıkarmadığı traktörünün 105 kilometrelik hıza çıktığını, radara takılması sebebiyle 823 liralık ceza kesildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Aslan, cezanın iptali için dilekçeyle talepte bulundu.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeniyol köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen Muhsin Aslan, Salı günü köy muhtarı tarafından kendisine iletilen trafik cezasını görünce şok yaşadı. Ceza makbuzunu inceleyen çiftçi Aslan, garajından bile çıkarmadığı 29 AB 956 plakalı traktörünün 8 Aralık 2022 tarihinde Ankara Şereflikoçhisar- Aksaray yolunda 105 kilometre hızla radara girmekten bin 823 TL ceza aldığını gördü. Kış aylarında traktörünü kullanmadığını söyleyen ve hız göstergesinin 30 kilometre üzerine çıkmadığını belirten Aslan, hayatında Şereflikoçhisar'a dahi gitmediğini söyleyerek cezanın iptali için dilekçeyle talepte bulundu.

Köyden hiç çıkarmadığı traktörüne gelen cezayı görünce dünyası başına yıkıldı

"150 KİLOMETRE İLE RADARA GİRMİŞ"

Traktörler için hız sınırının 20 ila 30 kilometre arasında değiştiğini ve traktörünün 30 kilometre hıza zor ulaşabildiğini söyleyen Muhsin Aslan, "Salı günü şehre indiğimde muhtar bana bir ceza getirdi. Ben de şaşırdım o anda. Dedi ki bu plaka senin mi ben de evet dedim ama traktör bu. 105 kilometre hızla radara girmişsin dedi. Ben de gidip bu duruma itiraz ettim. Ben bu cezayı Şereflikoçhisar-Aksaray yolunda yemişim. Bu traktörün oraya gitmesi imkansız. Ben daha önce Şereflikoçhisar'a gitmedim, tanımıyorum bile. Biz şaşırdık tabi, hele bir de traktörün plakası olunca ben iyice şaşırdım. Benim traktörüm garajda duruyor. Kış günü traktörün Şereflikoçhisar'da ne işi var. Benim traktörümün hızı zaten en fazla 30 kilometre ama 105'le radara girmiş" dedi.

Köyden hiç çıkarmadığı traktörüne gelen cezayı görünce dünyası başına yıkıldı

"427 TL CEZA KESİLMİŞ"

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Muhsin Aslan'ın oğlu Ahmet Aslan da "Babam bana bunu söylediğinde ben bunun şokunu yaşadım. Zaten Gümüşhane sınırları içerisinde yemiş olsa bu cezayı yine anlamlandırırsın ama Şereflikoçhisar'da yemiş ve 105 kilometre hızdan yemiş. Bu mümkün değil. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Dilekçemizi de verdik zaten. Bu az bir ceza değil, inşallah düzeltirler" diye konuştu.

Gümüşhane'de geçtiğimiz günlerde bir kamu kurumunda çalışan Emrah Bal'ın aracına da Cumhuriyet Caddesinde park halinde iken 750 kilometre uzaklıktaki Ankara'da 427 TL'lik trafik cezası yazılmış ve durumu mahkemeye aksettirmişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Gümüşhane'de köyünden hiç çıkarmadığı traktörüne ceza kesildiğini gören emekli öğretmen, verilen karar karşısında büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de köyünden hiç çıkarmadığı traktörüne ceza kesildiğini gören emekli öğretmen, verilen karar karşısında büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika
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