Son Dakika Haberleri: Hizan'da Kar Kalınlığı 5 Metreye Ulaştı

Hizan'da Kar Kalınlığı 5 Metreye Ulaştı

1 saat önce

Hizan'da kar kalınlığı 5 metreye ulaştı 10 günlük çalışma sonucu Karlıtepe köyünün yolu ulaşıma açıldıBİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Karlıtepe köyünün yolu, 10 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Hizan'da kar kalınlığı 5 metreye ulaştı
10 günlük çalışma sonucu Karlıtepe köyünün yolu ulaşıma açıldı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Karlıtepe köyünün yolu, 10 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Hizan İlçe Özel İradesi ekiplerinin karla mücadele çalışması gece gündüz devam ediyor. 10 günlük yoğun çalışma sonucunda Karlıtepe köyünün yolu çığ tehlikesine rağmen ulaşıma açıldı. Soğuksu Şantiye Şefliğinde kepçe operatörlüğü yapan Vedat Çetin, 20 senelik operatör olduğunu belirterek, "Karlıtepe yolunu açmaya çalışıyorum. 10 günden beri gece gündüz demeden bu zor şartlarda çalışıyoruz. Hava şartları çok kötü, bazen sis nedeniyle çalışmak zor oluyor. Milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 4 ile 5 metre kar kalınlığı var. Çığ tehlikesi de var" dedi.
Kepçe operatörü Ferhat Uğur ise Hizan Özel İdaresine bağlı kiralık iş makinesi operatörü olarak çalıştığını belirterek, "İki tane operatör olarak çalışıyoruz. Gece gündüz demeden köy yollarını açamaya çalışıyoruz. 10 gündür Karlıtepe yolunu açıyoruz. Allah'ın izniyle 2 ila 3 saatlik işimiz kaldı. Sisin bastırmasıyla bazen durmak zorunda kalıyoruz. Yolu görmüyoruz. Şartlar zorlaşıyor. Onun haricinde yer yer kar seviyesi 5 metreye ulaşıyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Bitlis, Hizan, Kar, Yerel
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