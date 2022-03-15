Hizan Kaymakamı İkbal, güreşçileri ağırladı - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal, Bitlis'teki güreş yarışmasında birinci olan sporcuları makamında ağırladı.

İlçeyi temsilen yarışmalara katılan Miraç Aydın, Umut Yılmaz, Taha Orhan, Mesut Aydın, İbrahim Derince, Muhammed Şah Çelik ve Seyit Güler kategorilerinde birinci olarak 1-3 Nisan tarihlerinde Rize'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Minik güreşçilere madalya ve kupalarını veren Yelek, güreşçilerin küçük yaşlarda bu alışkanlığı kazanmasının hem gelişimlerine olumlu katkı sağladıklarını hem de gösterdikleri başarılarla ailelerini, antrenörlerini ve kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Yelek, "Sizleri yetiştiren ailelerinizi ve antrenörlerinizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki spor ve eğitim hayatınızda daha büyük başarılar elde etmenizi diliyorum." dedi.