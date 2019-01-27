Son Dakika Haberleri: Hızırilyas Hes'te Türbin Montajlarına Başlandı

Hızırilyas Hes'te Türbin Montajlarına Başlandı

1 saat önce

Sakarya'da Akçay Barajı projesi kapsamında inşa edilen Hızırilyas Hidroelektrik Santrali'nde (HES) türbinlerin montajına başlandı.

Hızırilyas Hes'te Türbin Montajlarına Başlandı, System.String[]
Sakarya'da Akçay Barajı projesi kapsamında inşa edilen Hızırilyas Hidroelektrik Santrali'nde (HES) türbinlerin montajına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji üretilmesi amacıyla kurulması planlanan 3 HES'ten biri olan Hızırilyas HES'te, türbinlerin montajı uzman ekip tarafından yürütülüyor.

Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan ile çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, ilk türbinlerin yerleştirilmeye başladığını bildirdi.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararlara dikkati çeken Keleş, tamamen zararsız bu tür yatırımlarla hem Sakarya'ya hem de Türkiye'ye katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Keleş, "Proje, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmakla kalmayacak, hem önemli bir enerji tasarrufu sağlayacak hem de baraj havzasında toplanan ve regülatörler vesilesiyle alınan suyu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracak isale hattı üzerindeki 3 HES ile enerji üreteceğiz. Bunlardan birisi olan Hızırilyas HES'te toplam 2 megavat kurulu güce sahip 2 türbin yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Montaj çalışmalarının kısa süre içinde bitmesini beklediklerini bildiren Keleş, HES projesinin bitmesiyle Sakarya'nın temiz enerji üretim potansiyelini önemli ölçüde arttıracaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Akçay, Sakarya, HES, Ekonomi
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