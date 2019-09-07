Hizmet-İş İzmir Şubesinde Şimşek yeniden başkan

Hizmet-İş Sendikası İzmir Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Gültekin Şimşek yeniden seçildi.



Hizmet-İş Sendikası İzmir Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulu İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi. Yeterli katılımın sağlandığı kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Gültekin Şimşek, 66 oyla bir kez daha başkanlığa seçildi.



Kongrede konuşan Hak-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, "Biz İzmir'in tarihi ve turistik güzellikleri üzerinden söz etmeyeceğiz ama sendika geçmişi açısından baktığımız zaman İzmir, aynı zamanda Türkiye'nin iktisat kongresinin icra edildiği ve sendikalı çalışmaların temelini oluşturan, hak mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin, adalet mücadelesinin temelini oluşturan ilk çekirdeklerin atıldığı şehir olması sebebiyle de bizim açımızdan önemlidir" dedi.



Tekrar başkanlığa seçilen Gültekin Şimşek ise "Yeni bir sayfa açıyoruz İzmir'de. Daha iyisini yapmak adına daha profesyonel bir ekiple hiç kimseyi ötekileştirmeden, bir bütün olarak bugüne kadar nasıl kol kola birlikte mücadele ettiysek daha fazlasını yaparak, daha fazla mücadele ederek, daha güçlü bir şekilde İzmir'de bize teslim edilen bu bayrağı daha iyi noktalara taşımak adına bir yola çıkıyoruz bugün. Allah mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.



Hizmet-İş Sendikası İzmir Şubesinin yeni dönem için seçilen yönetim kurulu listesi ise şu şekilde: "Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Tekin, Osman Akkuş, Seher Çevik, Celil Çakmak. Denetim Kurulu Üyeleri; Ali Devecioğlu, Yıldıray Çınar, Yusuf Cem Şanlıkaya. Disiplin Kurulu Üyeleri; Nihat Çoban, Akın Erçetin, Murat Sabuncu. Üst Kurul Delegeleri; Gültekin Şimşek, Yusuf Tekin, Osman Akkuş, Seher Çevik, Yıldıray Çınar, Münevver Hancı Özece, Sedat Kaya, Erhan Kural ve Nail Ökmen." - İZMİR