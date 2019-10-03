Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş Sendikasından kan bağışı
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Hizmet-İş Sendikasından kan bağışı

22 dakika önce

Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şubesi Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı.

Hizmet-İş Sendikasından kan bağışı, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şubesi Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlattı.


Kış aylarında Kızılay'ın kan stokunda azalması nedeniyle kan bağışı kampanyası başlayan Hizmet-İş Sendikası üyeleri bağışta bulundu. Demokrasi Parkında bulunan Kızılay Kan Bağış çadırına giden Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler kan bağışında bulundu.


Şube Başkanımız Hasan Kılınç,kan bağışı konusunda tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ve kanın sürekli ihtiyaç olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN

Hizmet İş Sendikası, Adıyaman, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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