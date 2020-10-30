Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı - Son Dakika

Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı

30.10.2020 11:19
Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı, System.String[]

Hizmet üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 0.04, yıllık bazda yüzde 18.44 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 0.04, yıllık bazda yüzde 18.44 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyatları, yılın ilk dokuz ayında yüzde 19.87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.60 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yıllık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 23.96, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19.27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6.66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3.63, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12.34, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20.10 yükseldi.Hizmet üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0.96 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2.44 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1.07, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3.16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0.65 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2.02 azalış gerçekleşti.Telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 0.98 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 36.68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35.85, posta ve kurye hizmetleri yüzde 30.70 ile fiyatların en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık bazda konaklama hizmetlerinde yüzde 7.73, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5.14, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 3.48 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 47.46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 10.76, bilgi hizmetleri 8.27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)


Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı
Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı
Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı
Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı
Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrimenkul, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı
Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı         
11:28
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu         
10:44
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü         
10:33
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı         
09:51
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:54:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei