Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı

Hizmet üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 0.04, yıllık bazda yüzde 18.44 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyatları, yılın ilk dokuz ayında yüzde 19.87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.60 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yıllık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 23.96, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19.27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6.66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3.63, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12.34, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20.10 yükseldi.Hizmet üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0.96 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2.44 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1.07, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3.16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0.65 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2.02 azalış gerçekleşti.Telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 0.98 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 36.68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35.85, posta ve kurye hizmetleri yüzde 30.70 ile fiyatların en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık bazda konaklama hizmetlerinde yüzde 7.73, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5.14, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 3.48 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 47.46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 10.76, bilgi hizmetleri 8.27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)