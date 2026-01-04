HKP, ABD'nin Venezuela Saldırısını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

HKP, ABD'nin Venezuela Saldırısını Protesto Etti

04.01.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkın Kurtuluş Partisi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını protesto etmek için eylem yaptı.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ABD'nin Venezuela'ya saldırısını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye kaçırılmasını, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran, "ABD emperyalistlerinin Venezuela'ya yönelik aylardır planladıklarını söyledikleri saldırısının nedeni Venezuela petrolüdür, petrol gelirlerini kendi halkı ile paylaşan Venezuela önderliğidir. Bu alçak soyguncular ve onların temsil ettiği tekelci kapitalizm demek olan emperyalizm yeryüzünden silinmediği sürece insanlığa gün yüzü gösterilmeyecektir" dedi.

"ABD emperyalistlerinin Venezuela'ya yönelik aylardır planladıklarını söyledikleri saldırısının nedeni Venezuela petrolüdür, petrol gelirlerini kendi halkı ile paylaşan Venezuela önderliğidir. İşte ABD'nin Başkanı Trump yüzsüzce açıkladı, hiçbir uluslararası hukuka uymayan, tamamen korsanlık, haydutluk, alçaklık olan insanlık dışı eylemlerini: 'Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini tutsak aldık, ülkesi dışına çıkardık' diye. Artık hiç yadsınamayacak bir gerçekliktir: Bu alçak emperyalist haydut ve onun Avrupa Birliği'ndeki yandaşları dünyanın mazlum ülkelerinde ne kadar vatansever ve halksever lider ve iktidar varsa, onları yok etmeyi hedeflerine koymuş durumdadırlar. Bu hain saldırı bir gerçekliği birkez daha insanlığın bilincine çıkardı. Bu alçak saldırı aynı zamanda mazlum halkların önüne, ertelenemeyecek, vazgeçilemeyecek, göz ardı edilemeyecek bir görevi de koydu: Bu alçak soyguncular ve onların temsil ettiği tekelci kapitalizm demek olan emperyalizm yeryüzünden silinmediği sürece insanlığa gün yüzü gösterilmeyecektir. Bu açık ve kesindir. İşte bu sebepten, ülkesini, vatanını, halkını seven, insanlığa ve doğaya saygı duyan her içtenlikli, namuslu insanın bu emperyalist haydut devletlere karşı çıkması, onların saldırgan askeri örgütü NATO'yu lanetlemesi gerekir."

Venezuela devlet yöneticilerinden gelen açıklamaların umut vadettiğini ifade eden Kıran, ABD'nin Venezuela saldırısını lanetleyerek şunları kaydetti:

"ABD emperyalist alçağına karşı; bilimli, bilinçli, inançlı, kararlı mücadelesinden bir milim bile sapmayan HKP olarak, her zaman Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin, Maduro'nun ve Venezuela halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki bütün kötülüklerin anası kanlı zalim ABD emperyalist haydudunun; Venezuela'nın doğal kaynakları ve ekonomik alanları üzerinde nüfuz sağlamak için, sapıklardan, işkencecilerden, insanlıktan çıkarılmışlardan derleşik ordusuyla, casus örgütü CIA'sıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne ve önderliğine karşı bütün saldırı ve provokasyonlarına karşı Venezuela halkının ve önderliğinin direnişini selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, İnsan Hakları, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HKP, ABD'nin Venezuela Saldırısını Protesto Etti - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:54:46. #7.11#
SON DAKİKA: HKP, ABD'nin Venezuela Saldırısını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.