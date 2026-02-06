Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), enel Başkan Nurullah Efe'nin bu sabah evine gelen polis ekipleri tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldüğünü açıkladı.

HKP'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Nurullah Efe'nin gözaltına alınırken "Tayyip, eğer bizi zindanına atarsa, orada da onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın" ifadelerini kullandığı görüntüleri paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturma zinciri devam ediyor. Genel başkanımız Nurullah Efe serbest bırakılsın!"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan genel başkanımız Nurullah Efe, parti avukatlarımızla birlikte biraz önce savcıya ifade vermiştir. Genel başkanımız Nurullah Efe, 12 Şubat 2025 tarihinde X platformu üzerinden yapmış olduğu videolu paylaşımda özetle, Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, askerlik şubesine sahte diploma verdiğini, diplomasının sahte olması nedeniyle yedek subay olarak askerlik yapmasının mümkün olmadığını, iktidara geldiğimizde tekrar askere alınacağını ve 'er' olarak askerlik yaptırılacağını, yemekhanede patates soğan soydurularak, ömründe ilke defa vatana millete hayırlı olma fırsatı elde edebileceğini ifade etmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın konusu bunlardan ibarettir. Ankara'da bir soruşturma daha! Adliye polisi, genel başkanımız Nurullah Efe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında açılan bir başka soruşturma dosyası olduğu, bu nedenle hakkında ikinci bir yakalama kararı bulunduğu ve savcıdan talimat bekledikleri, talimat gelmeden serbest bırakılamayacağı bilgisini avukatlarımıza iletmiştir. Soruşturmalar, baskılar, tutuklamalar genel başkanımızı ve bizleri yıldıramaz."