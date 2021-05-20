HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri - Son Dakika

HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri

20.05.2021 11:03
HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) AyYıldız Öğrenci Topluluğu, son zamanlarda finansal piyasalarda çok talep gören ve birçok insanın dikkatini çeken "Kripto Paralar" konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) AyYıldız Öğrenci Topluluğu, son zamanlarda finansal piyasalarda çok talep gören ve birçok insanın dikkatini çeken "Kripto Paralar" konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

ZOOM video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve blokzincir teknolojisi, kripto para, kripto para borsaları, kripto paralara yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli başlıklarıyla konunun çok yönlü ele alındığı seminer, Akdeniz Üniversitesi Sigortacılık Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Kılıç'ı konuşmacı olarak ağırladı.

Kripto paralarının değerinin son zamanlarda kat ve kat artması, finansal piyasalarda hiçbir deneyimi olmayan birçok bireyi dahi kulaktan dolma bilgilerle bu piyasalara çekmeyi başarmış durumda diyen Doç. Dr. Yunus Kılıç, bireylerin kripto paralara yatırım yaparken kulaktan dolma bilgilerden ziyade nelere dikkat etmesi gerektiğini detaylı bir biçimde katılımcılara aktardı.

"Neden kripto paralarla ilgileniyoruz"

Seminer boyunca finansal okuryazarlığın önemine dikkat çeken Kılıç, "Kripto paraların arka planında yer alan blokzincir teknolojisini bilmeyen, kripto paraların coin ya da token olduğunu bilmeyen, kripto paralarını nerede tutması gerektiğini bilmeyen birçok kişi bu paralar ile zengin olma hayalleri kurarak tasarruflarını kripto paralara aktarıyor. Blokzincir, Bitcoin demek değildir, Blokzincir, bankacılık, tedarik zinciri, sigortacılık, finansal hizmetler, petrol ve gaz sektörü gibi birçok sektörde kullanılan ve kullanılabilecek bir teknolojidir. Kripto paralar genel olarak arzının kısıtlı olmasından dolayı devletlerin basmış olduğu kağıt paralara üstünlük sağlamaktadır" dedi.

"Merkeziyetsiz borsalar ve soğuk cüzdanlar daha güvenilir"

Kripto paraları merkezi borsalarda tutmanın Thodex borsasında yaşanan olaylar gibi vakaların artmasına ve bilinçsiz yatırımcıların mağdur olmasına yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Kılıç, "Bu nedenle kripto paraları merkeziyetsiz borsalara yönlendirmek ya da soğuk cüzdanlarda muhafaza etmek güvenilir yöntemler arasındadır. Kripto paralara yatırım yaparken karşınızdaki bir finans uzmanı değilse yatırım tavsiyesi almayın. Neye yatırım yaptığınızı, niye yatırım yaptığınızı bilmeniz gerekir. Risk-getiri ilişkisini hesap etmek önemlidir. volatilite (Fiyatlardaki oynaklık) ve temel ve teknik analizler-ısı grafikleri (geçmişten geleceği tahmin etmek) iyi analiz edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasaları hakkında da katılımcıları bilgilendiren Yunus Kılıç, "Kripto paralara yatırım yaparken Twitter, Telegram gibi sosyal medya öncülerinin yorumlarıyla yatırım yapmaktan ziyade kripto paranın arka planında yer alan teknolojiye, projeye veya hedefe odaklanmak gerekmektedir. Bu doğrultuda, bu konuda yayınlanan özel makalelerin okunmasında mutlak fayda vardır. Kripto paralarla ilgilenirken kısa zamanda zengin olmaktan ziyade bu paraların arkasında yatan blokzincir teknolojisini iyi anlayıp buna göre yatırımlarımıza yön vermemiz gerekmektedir. Kripto para piyasaları geleneksel yatırımlara kıyasla her zaman daha risklidir. Çünkü, kripto paraların birçoğunun fiyatı oldukça oynaktır (volatil). Bu sebepler kısa vadede çok fazla getiriler sağlanabileceği gibi büyük kayıplar yaşatması da olasıdır" diye konuştu.

Öğrenciler başta olmak üzere konferansa ilgi gösteren katılımcılar, semineri ilgiyle takip ederek çeşitli sorular ile konferansa dahil oldu. Seminer soru cevap kısmı ile son buldu. - GAZİANTEP

HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri
HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri
HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri
HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HKÜ öğrencilerinden 'kripto paralar' semineri - Son Dakika Ekonomi


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