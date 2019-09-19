Adrenalin ve eğlencenin sınırsız yaşanacağı Hobi Fest 2019 gün sayıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali 21-22 Eylül tarihlerinde Cam Piramit alanında gerçekleşecek. Ekstrem sporların ve renkli aktivitelerin yer aldığı programlar Antalyalılara heyecan ve keyif dolu anlar yaşatacak. Başkan Muhittin Böcek de, Antalyalıları Hobi Fest'in coşkusuna katılmaya davet etti.



Antalyalıların heyecanla beklediği Hobi Fest 2019, 21 Eylül Cumartesi günü Cam Piramit alanında kapılarını açacak. Etkinliğin startı Antalya Kültür Merkezi önünden yaklaşık 80 klasik otomobil, woswos, Murat 124, off road araçları, 200 adet civarında motosikletin katılımıyla düzenlenecek kortejle başlayacak. Korteje katılan klasik otomobiller ve motosikletler Konyaaltı Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi (Atatürk Caddesi), Dedeman Otel önünden Muratşapa Belediyesi, Beyaz Dünya kavşağına kadar gidecek. Oradan Şirinyalı, Meydan, Mevlana, 100.Yıl, Türkay Oteline kadar uzanacak olan kortej Konyaaltı Sahil bandından Cam Piramit etkinlik alanına gelecek.



Tüm etkinlikler ücretsiz



Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı Festival eğlencenin ve adrenalinin yanında birçok hobi hakkında öğretici stantlarla Antalyalılarla buluşacak. 7'den 70'e binlerce Antalyalı, Rc Club Türkiye Rc Touring, Rc Drift yarışları, zeka oyunları, Offroad özel seyirci etabı gösterileri, enduro özel seyirci etabı gösterileri ile Cam Piramit göletinde gün boyu fly board gösterileri birbirinden renkli etkinliklerle eğlence ve adrenaline doyacak. Tüm hobi dernekleri gün boyu faaliyetleri hakkında bilgi vererek, materyal tanıtımları gerçekleştirecek. Türk Hava Kurumu kuracağı stantlarda Flight Simülatör eğitimleri, Mikrolight, Paramatör uçuş gösterileri sunarak vatandaşları havacılık hakkında bilgilendirecek. Yetişkinler için canlı langırt, rodeo ve çocuklar için şişme oyun parkları ücretsiz atv motor sürüşleri gibi dolu dolu etkinlikler 2 gün boyunca sürecek.



Antalya Kültür Merkezi Kral Yolu'ndaki havuz sahnesinde gerçekleşecek sahne gösterileri izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Cumartesi ve Pazar Antalya Büyükşehir Belediye Bando ve Orkestrasının konserleri, Zumba gösterileri, Çocuk Senfoni Orkestrası, serbest müzik dinletisi, Kongojumps dans gösterisi, Yeşilçam Müzikleri Konseri gibi birbirinden güzel gösteriler ve konserler festivali renklendirecek.



Hobifest 19 Streetball Turnuvası



Hobifest'19 Streetball Turnuvası sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Cam Piramit Basketbol Sahasında gerçekleşecek etkinlikte Muratpaşa Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımları 2002-2012 Yaş Grupları basket maçı oynayacak. Etkinlikler kapsamında üç sayı atış yarışması, gruplar arası streetball müsabakaları ve smaç yarışmaları seyircilere yüksek tempolu saatler yaşatacak. Etkinliğin son günü Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü ile Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Müsabakası yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Erkek Takımı Gösteri Maçı ile Hobifest'19 Streetball Turnuvası Etkinlik Programı son bulacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hobi Fest 2019'u izlemeye tüm Antalyalıları davet etti. - ANTALYA