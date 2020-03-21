Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.