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Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
1 saat önce
Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:44
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