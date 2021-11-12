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Hollanda'da artan Covid-19 vakaları kısmi kapanma getirdi - Son Dakika

Hollanda'da artan Covid-19 vakaları kısmi kapanma getirdi

12.11.2021 23:07
Hollanda'da artan Covid-19 vakaları kısmi kapanma getirdi

Hollanda'da korona virüs salgınında vaka sayısının artması nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında 3 haftalık kısmi kapanma kararı alındı.

Hollanda'da korona virüs salgınında vaka sayısının artması nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında 3 haftalık kısmi kapanma kararı alındı.

Hollanda'da korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının artması hükümeti yeni önlemler almaya itti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, daha erken saatlerde gerçekleştirilen kabine toplantısından sonra salgına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı. Lahey'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Rutte, yeni önlemler kapsamında 3 haftalık kısmi kapanma kararı alındığını duyurdu. Ayrıca bar ve restoranların da 3 hafta boyunca yerel saatle 20.00'da kapanması kararının da alındığını belirten Rutte, spor etkinliklerinin seyircisiz oynanacağını söyledi. Halkı mümkün olduğunca evden çalışmaya çağıran Rutte, evlere en fazla 4 kişinin davet edilmesi sınırı getirildiğini ve zorunlu olmayan ihtiyaçlara yönelik dükkanların ise yerel saatle 18.00'da kapatılacağını ifade etti. "Neyse ki nüfusun büyük çoğunluğu tamamen aşılandı, aksi takdirde hastanelerdeki sıkıntı çok büyük olurdu" diyen Rutte, söz konusu tedbirlerin 3 Aralık'ta yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Hollanda'da etkinlikler için aşı olmuş olanların yanı sıra hastalığı atlatmış olanların da test yaptırmasını içeren 2G yaklaşımını uygulama ihtimalinin de gündemde olduğu belirtildi.

HOLLANDA'DA VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Nüfusun 3'te 2'sinden fazlasının 2 doz aşılandığı Hollanda'da vaka sayısı artıyor. Korona virüs vakaları ülke genelinde 17 milyon 500 bine ulaşırken, eylül ayında hafifletilen önlemler sonrasında hızla artan vaka sayısı geçtiğimiz cumartesi günü 16 bin 300 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza attı. Hollanda'da nüfusun yaklaşık yüzde 85'inin tam aşılı olduğu bilinirken, bu ayın ilk günlerinde 3. hatırlatıcı doz aşı sadece bağışıklık sistemi düşük belirli gruplara ve 80 yaş üstü kişilere önerilmişti.

Öte yandan Hollanda'da bir önceki günlük vaka sayısı rekoru geçtiğimiz yıl 20 Aralık'ta 12 bin 997 olarak kayıtlara geçmişti.

-İHA-

Hollanda'da artan Covid-19 vakaları kısmi kapanma getirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollanda'da artan Covid-19 vakaları kısmi kapanma getirdi - Son Dakika


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