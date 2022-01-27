Hollanda'da koronavirüs için uygulanan kapanma tedbirleri sona erdi! Başbakan Rutte: Risk alıyoruz ama yapmak zorundayız - Son Dakika

Hollanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirinin kaldırılması ve bazı kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi kararlaştırıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, kapanma ve sıkı tedbirlerin ardından düzenledikleri basın toplantısında yeni kararları açıkladı.

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Başbakan Rutte, "2 yıldır süren Covid-19 yasaklarını bugün itibariyle kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz. Tüm aktiviteleri serbestleştiriyoruz. Bu kararları alırken risk alıyoruz ama bunu yapmak zorundayız. 2 yıl içerisinde sadece Covid-19 değil, ekonomik ve psikolojik olarak da zarar gördük. Artık yavaş yavaş onları da göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyoruz ve şu an itibariyle her yeri açıyoruz" dedi.

MEKANLAR BELİRLİ SAATLERDE HİZMET VERECEK

Alınan karar kapsamında ülke genelinde Covid-19 yasaklarının kaldırılmasının ardından bazı önlemler yine de alınmaya devam edilecek. Tüm mekanlar yerel saatle 05.00-22.00 arasında hizmet verecek ve vatandaşların evlerinde 4 kişiden fazla misafir kabul etmemeleri gerekecek.

Hollanda, 3 hafta boyunca vakaların gidişatını tartacak. Gidişata göre hükümet 3 hafta sonra kuralları yeniden gözden geçirecek.