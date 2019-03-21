Hollanda'da Seçimin Galibi Irkçı Parti

HOLLANDA'da, senato üyelerini belirleyecek olan, Eyaletler Meclisi seçimlerinde sandıkların yüzde 95'i açıldı.

HOLLANDA'da, senato üyelerini belirleyecek olan, Eyaletler Meclisi seçimlerinde sandıkların yüzde 95'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, bölgesel seçimlere ilk defa katılan aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi (FvD), yüzde 14.4 alarak birinci oldu. Hollanda'da Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki koalisyon hükümeti senatodaki çoğunluğu kaybetti. Koalisyon ortaklarının, senatodaki üye sayısı 38'den 31'e düştü. Katılımın yüzde 56 olduğu seçimlerde Başbakan Rutte'nin partisi Liberal Sağ Parti (VVD) oyların yüzde 13.8'ini alarak 75 sandalyeli senatoda 12 sandalye elde etti.



Katı bir göçmen politikası talep eden ve Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını destekleyen partinin katıldığı ilk seçimde 10 sandalye elde etmesini Başbakan Rutte de, "Seçimlerin en büyük kazananı, Demokrasi İçin Forum Partisi" diyerek kabul etti. Göç ve İslam konusundaki sert çıkışlarıyla bilinen Demokrasi İçin Forum Partisi'nin (FvD) seçim vaatlerinin başında daha az göçmen alımı geliyor. Ayrıca Hollanda'nın AB'den ayrılması için referanduma gidilmesini de savunuyor. DENK ise senatoda sandalye sahibi olamadı.

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