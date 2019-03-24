Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Türk Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Hollanda'da Türk Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

14 dakika önce

Hollanda'da 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.

Hollanda'da Türk Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Hollanda'da 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.

Türk Halk Oyunları Vakfınca, Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.

Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Yarışmanın birincisi, Hollanda'nın Soest kentinden "Efeler Taburu" ekibi olurken Belçika'nın Brüksel kentinden yarışmaya katılan "Dillere Destan" ekibi ikinci, Amsterdam'dan katılan "Palonia" ekibi ise üçüncü oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Belçika, Hollanda, Güncel
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