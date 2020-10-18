Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü - Son Dakika
BBC

Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü

18.10.2020 13:27
Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü, System.String[]

Hollanda Kralı Willem - Alexander ve ailesi, Cuma günü çıktıkları Yunanistan tatilini siyaset ve kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yarıda keserek, Cumartesi gecesi tarifeli bir uçakla ülkelerine geri döndü.

Hollanda Kralı Willem - Alexander ve ailesi, Cuma günü çıktıkları Yunanistan tatilini siyaset ve kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yarıda keserek, Cumartesi gecesi tarifeli bir uçakla ülkelerine geri döndü.

Hükümetin, "Evde kalın" tavsiyesine rağmen kraliyet ailesinin sonbahar tatiline çıkması, Hollanda'da siyasi tartışmaya yol açtı.

Hollanda'da Cuma günü başlayan sonbahar tatili nedeniyle, devlete ait bir uçakla Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki evlerine giden Kral Willem - Alexander, Kraliçe Maxima ile kızları, Cumartesi gecesi hava yolu şirketi KLM'nin 1576 sefer sayılı uçağı ile ülkelerine geri döndü.

Devlet uçağını sınırsız kullanma hakkına sahip olan Hollanda Kraliyet Ailesi'nin, dönüşte tarifeli uçağı tercih etmesi dikkati çekti.

Kraliyet Ailesi, hükümet ya da hava kuvvetlerine ait uçakları, Bayındırlık Bakanlığı Uçuş Koordinatörü'ne bildirmek koşuluyla, sınırsız kullanabiliyor. Uçuşların maliyeti, kraliyet sarayı bütçesinden karşılanıyor.

Hollanda hükümeti, sadece kralın resmi ziyaretlerinde uçuş masraflarını karşılıyor.

Koronavirüs önlemlerine rağmen Willem - Alexander ve ailesinin tatile çıkması, Hollanda kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine Hollanda Kraliyeti tarafından resmi bir açıklama yapılarak, Willem - Alexander ve ailesinin tatillerini iptal ederek, ülkeye geri dönecekleri açıklanmıştı.

Açıklamada, "Tatilimizi iptal edeceğiz. İnsanların medyadaki haberlere tepkilerini görüyoruz ve bunlar bizi yoğun biçimde etkiliyor" denmişti.





Hollanda Meclisi, kamuoyunda tepkiyle karşılanan tatil nedeniyle hükümetten açıklama istiyor. Muhalefetteki sol partiler, kraliyet ailesinin tatiline ilişkin gelişmeleri, soru önergeleri ile meclis gündemine taşıdı.

Sosyalist Parti, "Devlet başkanının, hükümet politikalarına olan güvenilirliği zayıflatmasının anayasal sonuçları olup olmayacağını" bilmek istiyor.

Muhalefetin yanı sıra, hükümet partileri de, halka "evden çıkmayın" derken, devletin en tepesindeki ismin önlemleri hiçe sayarak tatile çıkmasını, "anlaşılmaz" buluyor.

Başbakan Rutte: Yanlış bir değerlendirme yaptım

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, tepkiler üzerine Pazara sabahı meclise bir mektup yazarak, kralın seyahatinden haberdar olduğunu bildirdi.





Tatil konusunda yanlış bir değerlendirme yaptığını söyleyen Rutte, kralın tatilinin, sıkılaştırılmış koronavirüs önlemleriyle bağdaşmayacağını çok geç fark ettiğini savundu. Hollanda Başbakanı, "Planlanan bu tatili yeniden gözden geçirmem gerekirdi" dedi.

Hollanda medyasına göre, Yunanistan tatili, Kral - Willem Alexander, tahta geçtiği 7 yıldan bu yana elde ettiği saygınlığa büyük darbe vurdu. AD gazetesine göre, saraydaki yüksek maaşlı danışmanlara rağmen, bir "tanıtım aptallığı" yaşandı.

Veliaht Prens olduğu dönemde yaptığı hatalarla zaman zaman medyanın gündemine gelen Willem - Alexander, Arjantin'de onbinlerce kişinin ölümünden sorumlu olan eski diktatör Videla rejiminin dışişleri ve tarım bakanı olan Jorge Zorreguieta'nın kızı Maxima ile evlenmesi, tepkilere neden olmuştu.

Darbe rejiminin bakanı Jorge Zorreguieta, Hollanda kamuoyu ve siyasetinin tepkisi nedeniyle kızının düğününe gelememiş, töreni Londra'da canlı yayından izlemişti.

Annesi Kraliçe Beatrix'in 2013'te emeklilik kararı alması üzerine tahta geçen Willem - Alexander, kamuoyunda itibarını arttırdı. 7 ay önce salgının başlangıcında ulusa seslenen kral, "birlik ve dayanışma" çağrısı yaparak, halkın güvenini kazandı.

Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, ilkbaharda 2 milyon euroya sürat teknesi satın aldığının ortaya çıkması ve Temmuz ayında Yunanistan tatilinde sosyal mesafe kurallarına uymadan, maskesiz şekilde esnafla fotoğraf çektirmesi, güvenilirliğini etkiledi. Ancak son olay, bu güvenirliliği iyice sarstı.

Hollanda medyasına göre, Kral'ın davranışlarından sorumlu olan Başbakan Mark Rutte'de, bu itibar kaybından etkilenecek.

Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü
Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü
Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü
Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü
Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü
Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü
Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü

Willem Alexander, Yunanistan, Hollanda, Cuma, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü - Son Dakika

BBC
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ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda Kralı Willem ve Kraliçe Maxima'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü - Son Dakika
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