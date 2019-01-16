Son Dakika Haberleri: Hollanda Vatandaşı PKK'lıya Almanya'da Dava: 'Kaçırdığı Eski Örgüt Üyesine İşkence Yaptı'
BBC

Hollanda Vatandaşı PKK'lıya Almanya'da Dava: 'Kaçırdığı Eski Örgüt Üyesine İşkence Yaptı'

47 dakika önce

25 yaşındaki Türkiye kökenli bir PKK üyesi, Almanya'da hakim karşısına çıkacak.

Hollanda Vatandaşı PKK'lıya Almanya'da Dava: 'Kaçırdığı Eski Örgüt Üyesine İşkence Yaptı', System.String[]
Hollanda vatandaşı olan Türkiye kökenli bir PKK üyesi, "adam kaçırma ve işkence yapma" suçlamasıyla Almanya'da hakim karşısına çıkacak.

Hollanda medyasının Alman savcılığına dayandırdığı habere göre 25 yaşındaki Agit K., Türk pasaportu taşıyan 4 arkadaşıyla birlikte "eski bir PKK'lıyı kaçırmak ve ona işkence yapmakla" suçlanıyor.

Agit K., Hollanda vatandaşlığının yanı sıra Türk pasaportu da taşıyor.

'Polise bilgi verip vermediğini öğrenmek istediler'

Alman savcılığının hazırladığı iddianameye göre Agit K. ve arkadaşları, geçen Nisan ayında Stuttgart kenti yakınlarında eski bir PKK'lıyı kaçırdı.

Zorla otomobile bindirilerek Göppingen'deki bir restorana kapatılan eski PKK'lıya saatlerce işkence yapıldı.

Agit K. ve arkadaşları, eski militanın örgüt aleyhine polise bilgi verip vermediğini öğrenmek istediler.

Kaçırdıkları kişiyi, yeniden PKK adına savaşmaya zorlayan zanlılar, cüzdanındaki paralara el koydukları kurbanı otomobille başka bir yere bıraktılar.

Agit K. ve üç arkadaşı, Haziran ayında Alman polisi tarafından tutuklandı.

Beşinci zanlı ise Temmuz ayında Fransa'da yakalanarak Almanya'ya iade edildi.

Savcılık, zanlılar hakkında, "adam kaçırma, işkence ve yasa dışı silahlı örgüte üyelik" suçlamasıyla dava açtı.

PKK, Avrupa Birliği'nin (AB) "terör örgütleri listesinde" yer aldığı için, Almanya'da da yasa dışı olarak kabul ediliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:16 

Türkiye, Hollanda, Almanya, PKK, Dünya
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