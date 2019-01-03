Son Dakika Haberleri: Hollandalı Milli Voleybolcu Ölümden Döndü

Hollandalı Milli Voleybolcu Ölümden Döndü

1 saat önce

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan ve ülkemizde son olarak Voleybol Efeler Ligi ekiplerinde Afyon Yüntaşspor formasını giyen Hollandalı pasör çaprazı Niels Klapwijk, Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçeleri arasındaki yolda geçirdiği kazada ölümden döndü.

Hollandalı Milli Voleybolcu Ölümden Döndü, System.String[]
Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan ve ülkemizde son olarak Voleybol Efeler Ligi ekiplerinde Afyon Yüntaşspor formasını giyen Hollandalı pasör çaprazı Niels Klapwijk, Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçeleri arasındaki yolda geçirdiği kazada ölümden döndü.

Hollanda plakalı 6 ZNT 32 plakalı araç ile Afyon'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan Niels Klapwijk, navigasyonun yanlış yönlendirmesi yüzünden Kütahya'nın Domaniç ilçesi yoluna girdi. Kar yağışının yoğun olduğu Domaniç ile İnegöl arasındaki yolda karşıdan gelen araca yol vermek isteyen milli voleybolcunun aracı kar sebebiyle kaydı. Şarampole düşen aracın uçuruma yuvarlanmaması ile milli voleybolcu ölümden dönerken, araçtan çıkan Niels Klapwijk'e köylüler yardım etti. Sabaha kadar köyde misafir edilen Niels Klapwijk, sabah saatlerinde yapılan kurtarma çalışmalarının ardından aracıyla yoluna devam etti.

32 yaşındaki Hollandalı oyuncu 2013-2014 CMC Ravenna (İtalya), 2012-2013 Tonno Callipo Vibo Valentia (İtalya), 2011-2012 Tonno Callipo Vibo Valentia (İtalya), 2010-2011 Noliko Maaseik (Belçika), 2009-2010 ORTEC Rotterdam.Nesselande'de (Hollanda) oynarken, ülkemizde iki sezon Beşiktaş, iki sezon da İnegöl Belediyesi forması giydi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Domaniç, Afyonkarahisar, İnegöl, 3. Sayfa
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