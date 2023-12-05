Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu

THY, Avustralya seferlerini tanıtmak için Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Margot Robbie ile el sıkıştı.

MARGOT ROBBIE, THY'NİN REKLAM YÜZÜ OLDU

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya seferlerini tanıtacağı reklam yüzüne karar verdi. THY, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Margot Robbie ile iş birliği yapma kararı aldı.

THY'NİN AVUSTRALYA SEFERLERİ BAŞLIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre son olarak rol aldığı "Barbie" filmiyle beğeni toplayan Robbie'nin Türkiye'ye getirilip birçok yeri gezeceği belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya'ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur'a, oradan da 7 saat Avustralya'ya gidilecek" ifadelerini kullandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat

MARGOT ROBBIE KİMDİR?

Margot Elise Robbie, Avustralyalı oyuncu ve yapımcıdır. "Suicide Squad: Gerçek Kötüler" filmindeki Harley Quinn rolü ile popülerlik kazanmıştır. 1990 yılında fizyoterapist Sarie Kessler ve Doug Robbie'nin 4 çocuğunun 2.si olarak Dalby'de doğmuştur. Lachlan adlı bir abisi, Cameron ve Anya adlarında 2 küçük kardeşi vardır. Anne ve babasının ayrılmasından sonra annesiyle büyümüş, babasıyla fazla görüşmemiştir. Annesine destek olabilmek için gençlik yıllarında çok sayıda işte çalışmıştır. Bir yandan okulda drama eğitimi almış, 17 yaşında oyunculuk yapmak için Melbourne'e taşınmıştır. İlk olarak I.C.U filminde oynasa da filmin tamamlanması 2009'u buldu. Bu dönemde 2008'de başladığı ve 2011'e kadar oynadığı Neighbours dizisindeki Donna Freedman karakteriyle tanındı. Donna rolüyle iki kez Logie Ödülleri'ne aday gösterildi. 2011'de "Pan Am" dizisinde Laura Cameron karakterini canlandırmıştır. Robbie daha sonra "Para Avcısı" ve "Fokus" gibi filmlerde oynayarak sinemada da kaliteli isimlerle çalıştı.

BARBIE FİLMİ İLE SES GETİRDİ

2015'te BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne aday gösterildi. 2016'da gösterime giren DC filmi İntihar Timi'nde (Suicide Squad: Gerçek Kötüler) Harley Quinn karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl çekilen "Tarzan Efsanesi" filminde Tarzan'ın aşık olduğu Jane Porter'a hayat verdi. 2017'de Goodbye Christopher Robin ve buz patencisi Tonya Harding'i canlandırdığı "Ben, Tonya" filmlerinde oynadı."Ben, Tonya"daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü'ne ve En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal) dalında Altın Küre'ye aday gösterildi. Ayrıca BAFTA adaylığı elde etti. 2018'de "Terminal" filminde 'femme fatale' bir karakter olan Annie'yi canlandırdı. 2019 yılında Quentin Tarantino'nun yönettiği "Bir Zamanlar... Hollywood'da"da Sharon Tate'i canlandırdı. 2023 yılında vizyona giren Greta Gerwig'in yönettiği "Barbie" ile çok ses getirdi. Robbie aynı zamanda aralarında "Barbie","Ben, Tonya" ve "Maid"in de bulunduğu pek çok başarılı projenin yapımcılığını üstlendi. Robbie, 2016 yılında yönetmen ve yapımcı Tom Ackerley ile evlendi.