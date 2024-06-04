Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti - Son Dakika
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Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takıma transferinde başrol oynayan isimlerden olan ve takımdaki görevinden ayrılan Erden Timur'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti. Icardi, söz konusu paylaşımında ''Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz. Bu kulüp için ne kadar savaştığını çok az kişi biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır'' ifadelerini kullandı.

04.06.2024 22:43
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpten istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayınladı. Yıldız futbolcunun mesajında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"NE KADAR SAVAŞTIĞINI ÇOK AZ KİŞİ BİLİYOR"

Instagram hesabından paylaşım yapan sarı-kırmızılı oyuncu, "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz. Bu kulüp için ne kadar savaştığını çok az kişi biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler"ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A GELMESİNDE TİMUR'UN PAYI BÜYÜK

2022-2023 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşamıştı. Onunla birlikte aynı başarılara imza atan Erden Timur, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Arjantinli golcünün Cimbom'a transfer olmasında büyük rol oynamıştı.

Icardi\'den duygusal paylaşım! Erden Timur\'a bu sözlerle veda etti

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Son Dakika Spor Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Liya Tastan: Erden Timur gibi bir adamı nasıl bırakıyoruz anlamakta zorluk çekiyorum..tüm transferlerde çok büyük payı var..inşallah bir gün başkan adayı olarak yine görürüz 29 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti - Son Dakika
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