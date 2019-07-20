Son Dakika Haberleri: Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı
Son Dakika Güncel Haber

Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı

38 dakika önce

Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı, System.String[]
Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi, Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co'nun, 94 bin 680 aracı hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.
Geri çağırma işlemi pazartesi başlayacak ve 11 Kasım 2002 ile 27 Haziran 2015 tarihleri arasında üretilen Fit, City, Accord, Odyssey ve Everus S1 modelleriyle, 5 Temmuz 2012 ile 1 Mart 2013 arasında ithal edilen Fit Hybrid sedan model araçları kapsayacak. Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.
Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Honda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu Merih Demiral, Juventus'un kampına katılamıyor! Çin vize vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 09:49:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]